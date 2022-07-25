Министр культуры Великобритании осудила Риши Сунака за люксовую одежду

Министр по вопросах культуры Надин Доррис заявила, что любовь кандидата на пост премьер-министра Риши Сунака к одежде прет-а-порте доказывает, что политик потерял связь с обычными британцами.

25 июля глава Министерства культуры, СМИ и спорта Соединённого Королевства Надин Доррис в своём аккаунте Twitter упрекнула кандидата на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунака в том, что на фоне своей соперницы Лиз Трасс, которая носит серёжки за 5 долларов, выглядит проигрышно в своём костюме за 4000 долларов.

Доррис считает, что одежда Сунака от люксовых брендов лишь понизит его рейтинг среди британцев, которые вынуждены экономить из-за непрекращающегося роста цен и дефицита продуктов.