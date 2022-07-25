Министр культуры Великобритании осудила Риши Сунака за люксовую одежду
Министр по вопросах культуры Надин Доррис заявила, что любовь кандидата на пост премьер-министра Риши Сунака к одежде прет-а-порте доказывает, что политик потерял связь с обычными британцами.
25 июля глава Министерства культуры, СМИ и спорта Соединённого Королевства Надин Доррис в своём аккаунте Twitter упрекнула кандидата на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунака в том, что на фоне своей соперницы Лиз Трасс, которая носит серёжки за 5 долларов, выглядит проигрышно в своём костюме за 4000 долларов.
Доррис считает, что одежда Сунака от люксовых брендов лишь понизит его рейтинг среди британцев, которые вынуждены экономить из-за непрекращающегося роста цен и дефицита продуктов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая ответил США на предложение признать РФ «спонсором терроризма»
Роспотребнадзор: шансы распространения оспы обезьян по России крайне низкие
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
Крупнейшие партии Финляндии выступили против выдачи виз гражданам РФ
Foreign Affairs: украинский конфликт может выйти из-под контроля