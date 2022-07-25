Выступление Ивана Урганта на корпоративе в Омске получило широкий резонанс

Шоумен провел вечер для сотрудников холдинга Виктора Шкуренко, мероприятие длилось до 4-х утра.

Иван Ургант в феврале покинул Россию. Многие подумали, что телеведущий уже не вернется, к тому же перестала выходить в эфир программа «Вечерний Ургант».

Однако сам шоумен заявил, что он с семьей уехал в запланированный отпуск. Спустя время звезду на самом деле увидели в Москве, где Иван был ведущим на премии благотворительного проекта «Друзья», сообщает Космополитен.

А на днях Ургант посетил Омск: здесь он провел корпоратив для работников холдинга Виктора Шкуренко. Бизнесмен признался, что мероприятие стало самым дорогим за всю историю компании. Участники корпоратива похвастались звездным ведущим в соцсетях, эта новость получила отклик и у других пользователей Сети.

Кроме Урганта, на корпоративе выступили актер Владимир Селиванов, комик Илья Соболев. А сам праздник продлился до 4 утра.

Хотя телеведущий продолжает работать в России, почему-то слухи о его эмиграции не утихают. К примеру, как стало известно, 21 июля 2022-го Иван Ургант вышел из состава учредителей агентства элитной недвижимости Evans, где числился с 2016-го.

Теперь официально у Ивана Андреевича в РФ нет ни одного бизнеса. Единственный доход семьи — ресторан «The Сад», в состав соучредителей которого входит жена шоумена Наталья Кикнадзе.