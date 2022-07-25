Газпром остановил еще одну турбину на «Северном потоке-1»

Похоже, прогнозы западных министров энергетики сбываются, поставки газа после техобслуживания «Северного потока-1» сокращаются.

«Газпром останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens, поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 млн кубов в сутки», — сообщает российская компания.

Таким образом, сегодня газа в ЕС поступает в катастрофически малом объеме.

При этом в понедельник, 25 июля министр энергетики ФРГ Хабек уже предчувствовал эту ситуацию и заявил, что Германия не сможет накопить в хранилищах к 1 ноября заветные 90%.

Не лучше ситуация с альтернативными поставками газа. Так испанский и португальский операторы заявили сегодня, что поставки газа из Алжира упали из-за необходимости техобслуживания компрессорной станции.