Газпром заявил, что одних документов на турбину ему не достаточно и отключил еще одну
Российская энергетическая компания «Газпром» видит риски для ее установки в газопроводе «Северный поток — 1», несмотря на полученные сопроводительные документы на турбину.
«Газпром ознакомился с соответствующими документами, но вынужден констатировать, что они не решают вышеуказанные риски и поднимать дополнительные вопросы», — сообщила компания в понедельник в своем Telegram-канале. Под вопросом остаются поставки газа по трубопроводу Балтийского моря.
«Газпром» требует вывести турбину из-под канадских санкций. Это также должно быть задокументировано, иначе операция представляет значительный риск санкций, заявили в компании. Кроме того, остаются вопросы о санкциях со стороны ЕС и Великобритании, которые важны для поставки этой турбины и ремонта других узлов балтийского газопровода.
В понедельник 25 июля «Газпром» остановил еще одну турбину сократив подачу газа в ЕС до 30 млн кубометров в сутки.
Опубликовано: Тарас Медведев
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