Gazeta.pl: Польша передала Украине большую партию танков PT-91 Twardy
Вооруженные силы Украины получили танки PT-91 Twardy из Польши, сообщил глава канцелярии президента Украины Андрей Ермак, слова которого приводит Gazeta.pl.
Эту информацию подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников. В эфире новостной программы украинского телевидения политик подчеркнул, что его страна получила очередной элемент военной помощи от "братской Польши". Резников отметил, что танки находятся на вооружении польской армии .
"Количество полученных машин раскрывать не буду, чтобы не информировать об этом противника. Об этом противники узнают на поле боя", - добавил он.
Ранее сообщалось, что количество боевых машин может достигать 200.
Глава канцелярии президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Польшу за передачу танков.
PT-91 Twardy — основной польский боевой танк, разработанный на базе танка Т-72М1. Отличается от советского прототипа системами ремоторизации и усиленной броней.
В апреле Польша передала Украине 200 танков Т-72. Министерство национальной обороны заказало у Южной Кореи 180 танков К2. Также в апреле Польша подписала контракт на поставку Войску Польскому 250 американских танков Abrams .
Опубликовано: Николай Скира
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