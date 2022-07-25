"Хор Турецкого" привёл в восторг Аргенитину

Легендарный музыкальный российский коллектив "Хор Турецкого" сорвал овации в столице Аргентины. Жители и гости в Буэнос-Айреса пришли в полный восторг от музыкантов из РФ.

"Хор Турецкого" сорвал бурные аплодисменты и был с восторгом принят публикой в столице Аргентины - Буэнос-Айрес. Прославленный музыкальный коллектив вышел на сцену театра "Гран Ривадавия", собрав полный зал.

Руководитель хора Михаил Турецкий поделился впечатлениями от поездки.

Для нас это первое посещения Латинской Америки, за время существования нашего коллектива мы были много раз в Северной Америке, но вот никогда не были здесь, но очень хотели побывать.

Турецкий разссказал, что гастроли за рубежом всегда способствовали тому, что лед недоверия таял, а хорошие взаимоотношения устанавливались между государствами сами собой.

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил:

Хор приехал к нам в непростое для России и всего мира время. В ряде западных стран пытаются запретить все, связанное с Россией. Культура не имеет ничего общего с политикой, поэтому все эти попытки обречены на провал.

В компании с "Хором Турецкого" в Аргентину прибыла женская арт-группа "Soprano". На концерте артистов звучали композиции, исполненные на испанском и португальских языках. А песню "Подмосковные вечера" весь зал подпевал стоя.

До Буэнос-Айреса коллектив посетил с концертом столицу Уругвая Монтевидео. После Аргентины предстоит выступление в Бразилии.