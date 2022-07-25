Самый красивый в мире: такого статуса удостоен актер из Китая Сяо Чжань

Награду звезда кино и театра получил от журнала Nubia Magazine, свои голоса за красавца отдали около 4 миллионов человек.

Глобальный журнал Nubia Magazine ежегодно проводит соцопросы на предмет выявления самых красивых мужчин в мире, сообщает КП.

Итоги последнего голосования были подведены 1 июля 2022 года, они определили имя самого красивого мужчины в мире.

Победил в этом конкурсе китайский актер Сяо Чжань, которому отдало свои голоса большинство людей. Голосование, к слову, длилось целых пять месяцев.

В опросе приняли участие жители 141 страны мира, за Сяо Чжань при этом проголосовало около 4 миллионов человек.

Мировую известность этому молодому и талантливому актеру принесли роли в таких фильмах, как «Клятва любви», «Козырные войска», «Боевой континент».

Всего в 2022 году он успел сняться в 13-ти дорамах. Кроме того, Сяо Чжань в Китае известен как популярный певец.