Тело Русланы Писанко кремировали в Германии

Известная украинская ведущая и актриса Руслана Писанка скончалась от агрессивной формы онкологического заболевания. Её тело было кремировано в Германии.

Тело актрисы и ведущей Русланы Писанки кремировали в Германии. Такой информацией поделилась знакомая семейства, актриса Ольга Сумская. Вскоре прах знаменитости будет отвезён на родину - в Украину.

Игорь прибит этим всем, плачет, ему слезы мешают говорить, ведь он занимается и погребением, и документами. Тело Русланочки было кремировано, и в ближайшее время он увезет прах в Киев. Сейчас решаем вопрос захоронения на Байковом.

Сумская как может поддерживает убитого горем мужа Русланы Игоря Исакова. Но сама актриса, как и многочисленные поклонники Писанка, пребывает в шоке от того, как такое могло произойти.

Не было такого никогда, чтобы Писанка жаловалась на здоровье.

Руслана Писанка ушла из жизни 19 июля на 57-м году жизни в Германии после тщетной борьбы с неизлечимым заболеванием. Кончина знаменитости потрясла как россиян, так и украинцев.

Актриса известна по ролям в сериалах "Сваты", "Такси для Ангела", лентах "Несколько любовных историй", "Трамвай удачи", "Черная рада" и других. Внезапную смерть звезды экрана сперва связывала с её стремительным похудением на 40 килограмм.

Позднее супруг артистки рассказал, что его любимая боролась с онкологией.