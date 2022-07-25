«Газпром» приостановит эксплуатацию турбины Siemens для Nord Stream

Российская энергетическая компания «Газпром» заявила о решении приостановить работу газотурбинного двигателя Siemens КС «Портовая».

В понедельник, 25 июля 2022 года, пресс-центр крупнейшей в России компании производящей и экспортирующей природный сжиженный газ «Газпром» сообщил о решении руководства холдинга наполовину сократить поставки газа по Nord Stream.

Отмечается, что двадцать седьмого июля из обращения будет выведена турбина немецкой компании Siemens на компрессионной станции «Портовая», которая нагнетает сжиженный природный газ в трубопровод.