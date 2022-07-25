Китай заявил, что серьезно готовится к визиту Ненси Пелоси на Тайвань

Китай подчеркивает риск столкновения с США из-за поездки спикера американской Палаты представителей Ненси Пэлоси на Тайвань.

На днях издание Financial Times сообщило, что Пекин сделал частные предупреждения по поводу этой поездки. Журналисты написали, что угрозы были сильнее, чем прежде.

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь прокомментировал эту публикацию. При этом он не раскрыл подробностей подготовки Китая к поездке Пелоси.

Лицзянь сказал, что китайская сторона неоднократно заявляла американской о своей серьезной озабоченности по поводу возможного визита спикера Пелоси на Тайвань и о решительном неприятии этого визита.

На прошлой неделе появилась информация о том, что Пелоси планирует поездку в Азию, которая будет включать посещение Тайваня.

Спикер Палаты представителей отказалась обсуждать планы своих поездок, сославшись на соображения безопасности, она сказала, что для США важно продемонстрировать поддержку Тайваню.

Пекин отреагировал на прошлые обмены мнениями между Тайбэем и зарубежными странами, активизировав военные действия вблизи Тайваня.

Они включали вторжения в опознавательную зону ПВО острова и полеты через срединную линию, разделяющую Тайваньский пролив.

Чжао Лицзянь избегал вопроса о том, что повлечет за собой подготовка к возможной поездке Пелоси, повторив прежние обещания принять твердые и решительные меры для защиты суверенитета и территориальной целостности Китая.