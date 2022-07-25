Иран не собирается включать камеры МАГАТЭ, за исключением одного случая

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что камеры наблюдателей ООН в ядерной сфере останутся выключенными, пока не будет восстановлена ядерная сделка 2015 года.

Он также отметил, что Иран не согласится рассматривать предполагаемые необъяснимые следы урана, как того требует МАГАТЭ. Эслами пояснил, что ядерная сделка 2015 года сняла со страны возможные обвинения.

В июне Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в который входят 35 стран, подавляющим большинством голосов принял резолюцию, критикующую Иран за неспособность объяснить следы урана, обнаруженные на трех незаявленных объектах.

Иран сообщил МАГАТЭ, что он вывез оборудование агентства, в том числе 27 камер, установленных в соответствии с соглашением 2015 года с мировыми державами, после того как в июне агентство приняло резолюцию с критикой Тегерана.

Ядерный пакт 2015 года наложил ограничения на ядерную деятельность Ирана в обмен на отмену международных санкций.

Тогдашний президент Дональд Трамп вывел США из сделки в 2018 году, вновь наложив жесткие экономические санкции на Тегеран. В ответ Иран нарушил ядерные ограничения.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани в понедельник обвинил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в непрофессиональных, несправедливых и неконструктивных взглядах на ядерную программу Тегерана.

Западные державы предупреждают, что Иран приближается к тому, чтобы сделать рывок к созданию ядерной бомбы. Иран отрицает свое желание. Косвенные переговоры между Ираном и США о возобновлении сделки 2015 года зашли в тупик с марта.