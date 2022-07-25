Китай прекратил инвестиции в Россию в рамках «Одного пояса, одного пути»
Китай уже несколько месяцев не финансирует новые инфраструктурные проекты в России, поскольку Пекин сосредоточил свое внимание на предотвращении финансового кризиса внутри страны.
Согласно исследованию Green Finance & Development, финансирование и инвестиции в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь» снизились в первой половине 2022 года до 28,4 млрд долларов.
Китай не направлял деньги на новые проекты в России, Египте, Шри-Ланке. Ранее именно они были основными бенефициарами китайских расходов.
Китайский бизнес опасается попасть под вторичные санкции, введенные в отношении России из-за ситуации на Украине.
Проект «Один пояс, один путь» был официально запущен Пекином в 2013 году с целью расширения влияния в Азии, Африке, Южной Америке и Восточной Европе.
Китай вложил почти триллион долларов в инвестиционные и инфраструктурные проекты в развивающихся регионах, в процессе создавая рабочие места для своего бизнеса и часто укрепляя позиции в стратегически важных странах.
Но с 2017 года расходы снижаются из-за введения Китаем усиленного контроля за движением капитала и разногласий вокруг нескольких проектов, которые столкнулись с трудностями.
Свою роль сыграл не только российско-украинский конфликт, но и пандемия, а также дефолт и свержение правительства в Шри-Ланке.
Опубликовано: Светлана Репина
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