Китай прекратил инвестиции в Россию в рамках «Одного пояса, одного пути»

Китай уже несколько месяцев не финансирует новые инфраструктурные проекты в России, поскольку Пекин сосредоточил свое внимание на предотвращении финансового кризиса внутри страны.

Согласно исследованию Green Finance & Development, финансирование и инвестиции в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь» снизились в первой половине 2022 года до 28,4 млрд долларов.

Китай не направлял деньги на новые проекты в России, Египте, Шри-Ланке. Ранее именно они были основными бенефициарами китайских расходов.

Китайский бизнес опасается попасть под вторичные санкции, введенные в отношении России из-за ситуации на Украине.

Проект «Один пояс, один путь» был официально запущен Пекином в 2013 году с целью расширения влияния в Азии, Африке, Южной Америке и Восточной Европе.

Китай вложил почти триллион долларов в инвестиционные и инфраструктурные проекты в развивающихся регионах, в процессе создавая рабочие места для своего бизнеса и часто укрепляя позиции в стратегически важных странах.

Но с 2017 года расходы снижаются из-за введения Китаем усиленного контроля за движением капитала и разногласий вокруг нескольких проектов, которые столкнулись с трудностями.

Свою роль сыграл не только российско-украинский конфликт, но и пандемия, а также дефолт и свержение правительства в Шри-Ланке.