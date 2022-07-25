«Газпром» вдвое сокращает поставки газа в Европу по «Северному потоку»
Компания "Газпром" вдове сокращает поставки газа в страны Европы по "Северному потоку" из-за выведения из эксплуатации турбины Siemens.
Вечером 25 июля российская компания "Газпром" опубликовала новый пресс-релиз, в котором сообщила, что с 27 июля Россия вдвое сокращает прокачку газа в страны Европы по газопроводу "Северный поток". В пресс-релизе подчёркивается, что причиной сокращения поставок является выведение из эксплуатации ещё одной турбины Siemens.
Также в "Газпроме" заявили, что 27 июля прокачка газа из России в Европу по "Северному потоку" упадёт до 20 процентов от максимальной ввиду отсутствия уже двух турбин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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