«Газпром» вдвое сокращает поставки газа в Европу по «Северному потоку»

Компания "Газпром" вдове сокращает поставки газа в страны Европы по "Северному потоку" из-за выведения из эксплуатации турбины Siemens.

Вечером 25 июля российская компания "Газпром" опубликовала новый пресс-релиз, в котором сообщила, что с 27 июля Россия вдвое сокращает прокачку газа в страны Европы по газопроводу "Северный поток". В пресс-релизе подчёркивается, что причиной сокращения поставок является выведение из эксплуатации ещё одной турбины Siemens.

Также в "Газпроме" заявили, что 27 июля прокачка газа из России в Европу по "Северному потоку" упадёт до 20 процентов от максимальной ввиду отсутствия уже двух турбин.