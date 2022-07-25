Ученые объяснили, в чем разница между вакцинами от коронавируса

Вакцина компании Nuvaxovid под названием Novavax может изменить ситуацию с вакцинацией, поскольку у препарата есть некоторые особенности.

Novavax – это двухдозовая вакцина. На данный момент самые популярные препараты – это Moderna и Pfizer. Оба они относятся к мРНК-вакцинам.

Такие препараты передают иммунной системе человека генетические инструкции о необходимости вырабатывать антитела и Т-клетки для атаки на белок коронасируса.

Novavax включает в себя сконструированный фрагмент самого шиповидного белка, хотя и без генетического материала, вызывающего настоящую болезнь.

Это не новый подход к разработке вакцин. По такому же принципу действует вакцинация от столбняка. При этом данные FDA свидетельствуют о ее эффективности.

По результатам исследований, Novavax предотвращает болезнь в 90% случаев. Препарат не требует хранения при низкой температуре, поэтому его проще транспортировать.

Если мРНК-вакцины портятся менее чем через день вне морозильной камеры, то Novavax может находиться в таких условиях без потери своих свойств до шести месяцев.

Все это делает Novavax полезным в сельской местности или в странах с низким и средним уровнем дохода, которые испытывают трудности с цепочками распределения.