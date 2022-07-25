Ученые объяснили, в чем разница между вакцинами от коронавируса
Вакцина компании Nuvaxovid под названием Novavax может изменить ситуацию с вакцинацией, поскольку у препарата есть некоторые особенности.
Novavax – это двухдозовая вакцина. На данный момент самые популярные препараты – это Moderna и Pfizer. Оба они относятся к мРНК-вакцинам.
Такие препараты передают иммунной системе человека генетические инструкции о необходимости вырабатывать антитела и Т-клетки для атаки на белок коронасируса.
Novavax включает в себя сконструированный фрагмент самого шиповидного белка, хотя и без генетического материала, вызывающего настоящую болезнь.
Это не новый подход к разработке вакцин. По такому же принципу действует вакцинация от столбняка. При этом данные FDA свидетельствуют о ее эффективности.
По результатам исследований, Novavax предотвращает болезнь в 90% случаев. Препарат не требует хранения при низкой температуре, поэтому его проще транспортировать.
Если мРНК-вакцины портятся менее чем через день вне морозильной камеры, то Novavax может находиться в таких условиях без потери своих свойств до шести месяцев.
Все это делает Novavax полезным в сельской местности или в странах с низким и средним уровнем дохода, которые испытывают трудности с цепочками распределения.
Опубликовано: Светлана Репина
-
ООН и НАСА рассказали об ужасных последствиях изменения климата для Ближнего Востока
За последние три десятилетия температура на Ближнем Востоке росла намного быстрее, чем в среднем в мире. Осадки уменьшаются, и эксперты прогнозируют, что засухи станут более частыми и сильными.Подробнее...
-
Китай заставил производителя iPhone Foxconn, Huawei и других крупных компаний закрыть сотрудников на заводе и работать по замкнутому циклу
Власти Китая вынудили ряд крупных компаний перейти на замкнутый цикл работы. Это означает, что передвижение сотрудников ограничивается.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко издал указ о повышении трудовых пенсий в Беларуси с 1 августа
Министр обороны Словакии заявил о готовности передать Украине МиГ-29
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
По делу о штурме Капитолия США следственная комиссия привлечет новых свидетелей
Foreign Affairs: украинский конфликт может выйти из-под контроля