Министр климата Польши заявила о нежелании Варшавы делиться газом с ЕС

Польша не будет делиться газом со странами Европейского союза, заявила польский министр климата Анна Москва.

25 июля министр экономики Польши Анна Москва утверждает, что завтра в Брюсселе состоится заседание Еврокомиссии, на котором лидеры ЕС хотят обязать страны Евросоюза делиться газом друг с другом в условиях энергетического кризиса.

По мнению Москвы, подобные предложения Европейской комиссии являются неприемлемыми, поскольку 11 стран ЕС сами ввели газовые ограничения и теперь страдают от недостатка газа, в то время как польские газохранилища уже полны. Однако это не означает, что Варшава будет делиться газом со странам Европейского союза, заверила Анна Москва.