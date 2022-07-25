Министр климата Польши заявила о нежелании Варшавы делиться газом с ЕС
Польша не будет делиться газом со странами Европейского союза, заявила польский министр климата Анна Москва.
25 июля министр экономики Польши Анна Москва утверждает, что завтра в Брюсселе состоится заседание Еврокомиссии, на котором лидеры ЕС хотят обязать страны Евросоюза делиться газом друг с другом в условиях энергетического кризиса.
По мнению Москвы, подобные предложения Европейской комиссии являются неприемлемыми, поскольку 11 стран ЕС сами ввели газовые ограничения и теперь страдают от недостатка газа, в то время как польские газохранилища уже полны. Однако это не означает, что Варшава будет делиться газом со странам Европейского союза, заверила Анна Москва.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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