В Китае закрывается крупная платформа электронной торговли
После 23 лет работы ведущий китайский сайт аукционов Eachnet.com прекращает свою деятельность. Он стал очередной жертвой агрессивной конкуренции на рынке Китая.
Когда-то шанхайской компании принадлежало 70% рынка потребительских онлайн-продаж в Китае. Она была основана в 1999 году, а в 2002 году 33%-ную долю в ней выкупил eBay.
Впоследствии eBay приобрел остальную часть компании, вложив в итоге 180 млн долларов. В 2005 году американская компания потратила еще 100 миллионов долларов США на развитие операций Eachnet.
К апрелю 2012 года eBay разорвала все связи с Eachnet, которая стала дочерней компанией зарегистрированного в Гонконге китайского медиаконгломерата.
Во многом нынешнее закрытие компании стало результатом ошибок eBay, включая миграцию серверов из Китая в США. Это привело к медленному и ненадежному обслуживанию.
После унификации интерфейса Eachnet с минималистичным интерфейсом eBay пользователи массово покинули Eachnet. Многие продавцы перешли на Taobao, создав платформу, которая была эстетически приятна китайским пользователям, с красочными изображениями и всплывающими окнами.
В последние два десятилетия правила игры в сфере электронной коммерции в Китае определяли технологически гиганты Alibaba Group Holding, JD.com и Pinduoduo.
Но снижение потребительских расходов в Интернете омрачило перспективы бизнеса для всех поставщиков услуг электронной коммерции в Китае. Общий объем розничных продаж на материке в июне вырос всего на 3,1% в годовом исчислении.
Опубликовано: Светлана Репина
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