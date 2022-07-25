Экс-канцлер Германии Шрёдер проводит отпуск в Москве и хочет поговорить с Путниым
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер отправился в Москву. В интервью корреспонденту одного из немецких телеканалов он пояснил, что проводит там несколько дней отпуска.
"Москва — красивый город", — сказал политик от СДПГ и давний друг Владимира Путина.
Когда репортер указал, что штаб-квартира российской нефтяной компании «Роснефть» находится неподалеку, Шредер ответил: «Правда? О да, верно, ты прав».
После значительного давления в мае (много недель спустя после начала российской спецоперации в Украине) Шредер подал в отставку с поста в наблюдательном совете «Роснефти » и заявил, что не примет предложение войти в наблюдательный совет газовой компании «Газпром».
Бывшего федерального канцлера (1998-2005 гг.) критикуют за участие в деятельности российских государственных компаний и близкие отношения с президентом России Владимиром Путиным.
"Я не упущу возможности поговорить с президентом Путиным", — сказал он недавно в интервью ежедневной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В марте Шредер поехал в Москву, чтобы поговорить с Путиным о конфликте в Украине.
Опубликовано: Николай Скира
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