19FortyFive: Запад игнорирует отсутствие шансов на победу у Киева
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что на Западе не признают факта отсутствие шансов на победу у Киева.
25 июля американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис написал статью для издания 19FortyFive, где со ссылкой на исследовательский центр Modern War Institute заявил, что только двадцать процентов украинских призывников держали в руки оружие до того, как попадают на фронт.
По мнению Дэниела Дэвина, западные политики осознанно игнорируют тот факт, что у Киева практически нет шансов на победу в спецоперации, в то время как армия России вероятнее всего победит.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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