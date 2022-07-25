Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что на Западе не признают факта отсутствие шансов на победу у Киева.

25 июля американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис написал статью для издания 19FortyFive, где со ссылкой на исследовательский центр Modern War Institute заявил, что только двадцать процентов украинских призывников держали в руки оружие до того, как попадают на фронт.

По мнению Дэниела Дэвина, западные политики осознанно игнорируют тот факт, что у Киева практически нет шансов на победу в спецоперации, в то время как армия России вероятнее всего победит.