Названы лучшие продукты, сжигающие жир на животе, по результатам Национального исследования здоровья и питания в США
Для уменьшения жировой прослойки на животе стоит включить в рацион несколько видов продуктов, которые укоряют метаболизм, борются с воспалением и препятствуют накоплению жира.
Один из них – яйца, которые являются единственным диетическим источником витамина В. Он нужен для клеточных мембран организма, а при его дефиците накапливается висцеральный жир.
Хорошо борются с жиром на животе красные и красноватые фрукты: грейпфрут, вишня, малина, слива, арбуз, нектарин, персик и красные яблоки.
Добавление в пищу оливкового масла поможет отрегулировать гормоны голода, сохранить чувство сытости, предотвратить переедание.
Фасло, коричневый рис и овес стоит включить в меню как источники клетчатки. Они наполняют тело энергией и питают мышечную массу, содержат вещества, ускоряющие сжигание жира на животе.
Нежирное мясо и рыба – источники белка, который служит строительным материалом для подтянутого живота. Организм тратит много калорий на переваривание белка и откладывает меньше жира.
Листовая зелень содержит минимум калорий, но множество полезных питательных веществ и клетчатки. То же касается зеленого чая, который может предотвратить диабет.
Специи и ароматные травы делают пищу вкуснее, помогают сократить потребление соли, а некоторые из них влияют на поведение генов, отвечающих за накопление жира.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
ООН и НАСА рассказали об ужасных последствиях изменения климата для Ближнего Востока
За последние три десятилетия температура на Ближнем Востоке росла намного быстрее, чем в среднем в мире. Осадки уменьшаются, и эксперты прогнозируют, что засухи станут более частыми и сильными.Подробнее...
-
Китай заставил производителя iPhone Foxconn, Huawei и других крупных компаний закрыть сотрудников на заводе и работать по замкнутому циклу
Власти Китая вынудили ряд крупных компаний перейти на замкнутый цикл работы. Это означает, что передвижение сотрудников ограничивается.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко издал указ о повышении трудовых пенсий в Беларуси с 1 августа
Министр обороны Словакии заявил о готовности передать Украине МиГ-29
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
По делу о штурме Капитолия США следственная комиссия привлечет новых свидетелей
Foreign Affairs: украинский конфликт может выйти из-под контроля