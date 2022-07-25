Названы лучшие продукты, сжигающие жир на животе, по результатам Национального исследования здоровья и питания в США

Для уменьшения жировой прослойки на животе стоит включить в рацион несколько видов продуктов, которые укоряют метаболизм, борются с воспалением и препятствуют накоплению жира.

Один из них – яйца, которые являются единственным диетическим источником витамина В. Он нужен для клеточных мембран организма, а при его дефиците накапливается висцеральный жир.

Хорошо борются с жиром на животе красные и красноватые фрукты: грейпфрут, вишня, малина, слива, арбуз, нектарин, персик и красные яблоки.

Добавление в пищу оливкового масла поможет отрегулировать гормоны голода, сохранить чувство сытости, предотвратить переедание.

Фасло, коричневый рис и овес стоит включить в меню как источники клетчатки. Они наполняют тело энергией и питают мышечную массу, содержат вещества, ускоряющие сжигание жира на животе.

Нежирное мясо и рыба – источники белка, который служит строительным материалом для подтянутого живота. Организм тратит много калорий на переваривание белка и откладывает меньше жира.

Листовая зелень содержит минимум калорий, но множество полезных питательных веществ и клетчатки. То же касается зеленого чая, который может предотвратить диабет.

Специи и ароматные травы делают пищу вкуснее, помогают сократить потребление соли, а некоторые из них влияют на поведение генов, отвечающих за накопление жира.