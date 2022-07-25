Корабли НАТО прибыли в Таллин для эффекта присутствия в Балтийском море

Корабли военно-морской группы Североатлантического альянса сегодня прибыли в столицу Эстонии.

25 июля пресс-служба штаба военных сил Эстонии сообщила, что сегодня в Таллин прибыла первая группа кораблей НАТО, которая намеревается показать присутствие Североатлантического альянса в Балтийском море. Также корабли НАТО хотят пополнить свои запасы перед следующими военно-морскими учениями в акватории региона.

Командующий ВМС Эстонии Йохан-Элиас Сельямаа утверждает, что флот НАТО прибыл в страну второй раз за год, что расширяет возможности для сотрудничества Таллина с Североатлантическим альянсом.