Корабли НАТО прибыли в Таллин для эффекта присутствия в Балтийском море
Корабли военно-морской группы Североатлантического альянса сегодня прибыли в столицу Эстонии.
25 июля пресс-служба штаба военных сил Эстонии сообщила, что сегодня в Таллин прибыла первая группа кораблей НАТО, которая намеревается показать присутствие Североатлантического альянса в Балтийском море. Также корабли НАТО хотят пополнить свои запасы перед следующими военно-морскими учениями в акватории региона.
Командующий ВМС Эстонии Йохан-Элиас Сельямаа утверждает, что флот НАТО прибыл в страну второй раз за год, что расширяет возможности для сотрудничества Таллина с Североатлантическим альянсом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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