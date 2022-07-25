Siemens: Россия специально уменьшила прокачку газа в Европу по «Северному потоку»
Компания Siemens Energy утверждает, что обслуживание её турбин на газопроводе "Северный поток" не связано с уменьшением прокачки газа в Европу.
Вечером понедельника пресс-служба канадской компании Siemens Energy сообщила, что сокращение уровня прокачки газа из России в Европу по трубопроводу "Северный поток" не связано с тем, что Россия отправила турбину Siemens на технические работы. В администрации фирмы сделали вывод о том, что правительство России целенаправленно занижает уровень подачи газа в европейские страны.
Примечательно, что вечером 25 июля в пресс-службе "Газпрома сообщили", что в среду с 7 утра по московскому времени "Газпром" отправляет на техобслуживание ещё одну турбину Siemens, ввиду чего прокачка газа в ЕС по "Северному потоку" упадёт вдвое до 20 процентов от максимальной мощности газопровода.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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