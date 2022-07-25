Опасный пульс: при каких цифрах нужно вызывать скорую помощь

Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, какой пульс может быть опасным для жизни.

Если частота сердечных сокращений ниже 60 и превышает 90 ударов в минуту – это первый признак опасности для человека.

При таких показателях необходимо срочно вызывать скорую помощь.

Что означают эти цифры

Ниже 60 ударов вызывается брадикардия, а более 90 – тахикардия. Нижние пределы считаются нормальными во время сна. Однако если такие показатели появились внезапно, то без помощи врача вам не обойтись.

Что делать в данной ситуации

Необходимо пройти диагностику. Если восстановление пульса произошло после приема лекарств, но повторяется снова, то, скорее всего, речь пойдет об установке электрокардиостимулятора.

Это очень опасно, когда у пожилых людей наблюдается снижение частоты сердечных сокращений. Это может привести к внезапной остановке сердца и впоследствии к смерти.

Более 90 ударов может указывать на суправентрикулярную тахикардию, однако существует вероятность того, что она может перерасти в предсердную тахикардию. Такое заболевание можно лечить медикаментозно или в стационаре.

В качестве быстрой помощи подойдут успокаивающие капли, такие как валидол, настойки пиона, валерианы и др.