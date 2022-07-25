Опасный пульс: при каких цифрах нужно вызывать скорую помощь
Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, какой пульс может быть опасным для жизни.
Если частота сердечных сокращений ниже 60 и превышает 90 ударов в минуту – это первый признак опасности для человека.
При таких показателях необходимо срочно вызывать скорую помощь.
Что означают эти цифры
Ниже 60 ударов вызывается брадикардия, а более 90 – тахикардия. Нижние пределы считаются нормальными во время сна. Однако если такие показатели появились внезапно, то без помощи врача вам не обойтись.
Что делать в данной ситуации
Необходимо пройти диагностику. Если восстановление пульса произошло после приема лекарств, но повторяется снова, то, скорее всего, речь пойдет об установке электрокардиостимулятора.
Это очень опасно, когда у пожилых людей наблюдается снижение частоты сердечных сокращений. Это может привести к внезапной остановке сердца и впоследствии к смерти.
Более 90 ударов может указывать на суправентрикулярную тахикардию, однако существует вероятность того, что она может перерасти в предсердную тахикардию. Такое заболевание можно лечить медикаментозно или в стационаре.
В качестве быстрой помощи подойдут успокаивающие капли, такие как валидол, настойки пиона, валерианы и др.
Опубликовано: Силивончик Алина
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