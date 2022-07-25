В МИД Румынии возмутились заявлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
Министр иностранных дел Румынии Адреску заявил о том, что румынское правительство не разделяет «неадекватные взгляды» венгерского премьера Орбана.
В понедельник, 25 июля 2022 года, глава Министерства иностранных дел Румынии Богдан Андреску в своём интервью румынскому новостному каналу Digi 24 заявил о том, что Бухарест категорически не согласен с позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана касательно России.
Андреску утверждает, что «неадекватные взгляды» Орбана бросают тень на солидарность и поддержку Украины странами-участницами Европейского союза в вопросе специальной военной операции РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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