В МИД Румынии возмутились заявлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

Министр иностранных дел Румынии Адреску заявил о том, что румынское правительство не разделяет «неадекватные взгляды» венгерского премьера Орбана.

В понедельник, 25 июля 2022 года, глава Министерства иностранных дел Румынии Богдан Андреску в своём интервью румынскому новостному каналу Digi 24 заявил о том, что Бухарест категорически не согласен с позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана касательно России.

Андреску утверждает, что «неадекватные взгляды» Орбана бросают тень на солидарность и поддержку Украины странами-участницами Европейского союза в вопросе специальной военной операции РФ.