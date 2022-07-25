Махатма Ганди: интересные факты борца за независимость Индии

Для всех людей Махатма Ганди ассоциируется с духовно пресвященным человеком. Но не каждый знает, что он имел нетрадиционную сексуальную ориентацию и частично поддерживал британское правление.

Идея о том, что разум, стоящий за ненасильственной борьбой Индии за независимость, может быть чем-то иным, кроме чистого, кажется почти еретической. На самом деле реалистичная биография была запрещена в родном штате Ганди Гуджарат за богохульство. Но это не делает слова Леливельда менее правдивыми.

Большинство из нас не знает, что Ганди оставил свою жену, чтобы жить с богатым мужчиной-культуристом, прежде чем он вступил в британско-индийские отношения. Теперь, если Ганди был геем, кого это волнует?

Но Ганди попытался стереть все упоминания о гомосексуалистах из индийских храмов в акте, который он назвал "сексуальным очищением". И чтобы проверить свою сопротивляемость сексуальному искушению, он спал голым в постели со своими внучатыми племянницами-подростками. Но хуже, чем его сексуальное лицемерие, был его ужасный расизм.

Ганди, возможно, и хотел освободить Индию от британского правления, но его вполне устраивала жесткая кастовая система страны. Ганди писал о том времени, когда он и его последователи были отправлены в тюрьму низшей касты за протест.

"Мы могли бы понять, что нас не считают белыми, но быть поставленными на один уровень с туземцами казалось слишком большим, чтобы с этим мириться. Кафры, как правило, нецивилизованны, а каторжники и подавно. Они доставляют много хлопот, очень грязны и живут как животные".

Когда его спросили о взглядах индийцев на расу по сравнению с белыми южноафриканцами, он написал: "Мы верим в чистоту рас так же сильно, как мы думаем, что они это делают". Хотя Ганди действительно принес миру немного добра и был трагически убит, нам также нужно узнать, что он был просто человеком — и человек с действительно отвратительными идеями.