Министр обороны Словакии заявил о готовности передать Украине МиГ-29
Словакия может рассмотреть вопрос о передаче Украине истребителей МиГ-29, заявил в понедельник министр обороны Словакии Ярослав Над, сообщает Reuters.
На встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом, министр обороны Словакии Ярослав Над сказал, что «мы можем обсудить будущее» 11 истребителей МиГ-29 к концу августа.
Словакия уже ведет переговоры с союзниками по НАТО, Чехией и Польшей, о наблюдении за словацким воздушным пространством с начала сентября.
«Решение еще не принято, обсуждения пока не ведутся, и мы готовы обсудить это позже», — сказал Над.
Уоллес в свою очередь сказал, что Великобритания не рассматривает возможность передачи истребителей Украине, но предложит Словакии истребители для защиты ее воздушного пространства.
С момента начала российской спецоперации 24 февраля Украина призывала своих западных союзников предоставить ей боевые самолеты, которые бросят вызов превосходству России в воздухе.
Однако США и их союзники не хотели передавать Украине запрашиваемые ими истребители, опасаясь, что это спровоцирует эскалацию реакции Москвы, которая предупредила НАТО, что предоставление Украине боевых самолетов может быть равносильно вступлению в конфликт.
Над сказал, что поставка боевых самолетов Украине потребует более широкого обсуждения с союзниками последствий такой поставки.
Словакия подписала соглашение о закупке 14 американских истребителей F-16 Block 70/72 для замены МиГ-29, но поставка была отложена до 2024 года.
Опубликовано: Николай Скира
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