CNN: женщина устроила стрельбу в аэропорту Далласа
В Далласе тридцатисемилетняя женщина устроила стрельбу в аэропорту Dallas Love Field Airport, пострадавших нет.
В понедельник, 25 июля 2022 года, американский телеканал CNN сообщил о том, что женщина произвела серию выстрелов в потолок далласского аэропорта Dallas Love Field Airport штата Техас США и была оперативно задержана полицией, что позволило избежать жертв.
Репортёры отметили, что стрелок получила огнестрельное ранение в челюсть при попытке оказать сопротивление во время ареста, поэтому после взятия под стражу женщина была госпитализирована в больницу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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