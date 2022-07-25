CNN: женщина устроила стрельбу в аэропорту Далласа

В Далласе тридцатисемилетняя женщина устроила стрельбу в аэропорту Dallas Love Field Airport, пострадавших нет.

В понедельник, 25 июля 2022 года, американский телеканал CNN сообщил о том, что женщина произвела серию выстрелов в потолок далласского аэропорта Dallas Love Field Airport штата Техас США и была оперативно задержана полицией, что позволило избежать жертв.

Репортёры отметили, что стрелок получила огнестрельное ранение в челюсть при попытке оказать сопротивление во время ареста, поэтому после взятия под стражу женщина была госпитализирована в больницу.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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