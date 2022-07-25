WSJ: Казахстан в 1,5 раза увеличивает расходы на оборону и укрепляет связи с НАТО
Казахстан значительно увеличивает свои расходы на оборону и стремится укрепить связи с Китаем и странами НАТО перед лицом опасений, что геополитические амбиции Москвы распространятся за пределы Украины, сообщает The Wall Street Journal.
По сообщению газеты, страна выделит дополнительно 918 млн долларов в свой оборонный бюджет, что почти в 1,5 раза больше прошлогоднего бюджета в 1,7 млрд долларов, сообщает WSJ. Часть дополнительных средств будет направлена на укрепление воинских резервов.
The Wall Street Journal напоминает, что в начале этого года «Россия направила более 2000 военнослужащих в Казахстан, чтобы помочь подавить жестокие антиправительственные беспорядки».
Издание отмечает, что после начала российской военной спецоперации в Украине Казахстан присоединился к другим странам Центральной Азии вдоль южной границы России, сохраняя при этом нейтралитет.
Казахстан пообещал ввести западные санкции против Москвы и заверил, что увеличит экспорт нефти в Европу по маршрутам в обход России, а также увеличит оборонный бюджет и примет у себя делегацию США.
Опубликовано: Николай Скира
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