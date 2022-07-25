Немецкий историк Николас Малдер: санкции против России бессмысленны

В странах запада сейчас чаще всего можно услышать, что антироссийские санкции не имеют никакого смысла. Немецкий историк Николас Малдер дал оценку происходящей ситуации.

Тема антироссийских санкций стала наболевшей раной для всех всей Германии и других лидирующих стран. И это не мудрено: у многих останавливается бизнес, инфляция возросла до небес. Такого поворота не было с 1974 года.

Германские политики то и дело стараются обвиняют Россию в своих бедах, добавляя новых порций санкций к уже имеющимся, однако результат лишь один: страдают они же сами, а не противоположная сторона.

Историк Николас Малдер дал обширное и очень красноречивое интервью журналу Der Spiegel, зачем, как и почему берутся санкции и можно ли избежать их последствий. По словам профессора не стоит недооценивать санкционные запреты:

«Всем известно, что не всегда экономические санкции могут сыграть хорошую роль. Такой сценарий может произойти лишь при самых благоприятных обстоятельствах. При этом эффективность может достигать от 10 до 30%. Поэтому не стоило так рассчитывать, что Россия со своей богатой историй сможет сдаться и сгинуть навеки», – полагает Малдер.

Также было заявлено, что санкции не достигли заявленных целей

Основные цели антироссийских санкций

Всего за последнее время было введено шесть пакетов санкций. Если в первом пакете было заявлено отступление от Украины, то в шестом просьба ослабить военную хватку.

«Президент США Джо Байден очень ясно, хотя и не напрямую говорит о том, что президент РФ Владимир Путин больше не может быть на своем посту. Это как болевая точка, которую белый дом так хочет поставить с помощью санкций», – прокомментировал Малдер.

Такие попытки были уже в Венесуэле и Северной Корее, но никаких результатов это не дало.

«Необходимо поставить более лучшие и понятные цели, которые смогут осуществиться: во-первых, прекратить войну, а во-вторых, создать стабильную систему безопасности, которая будет способствовать автономии Украины», – заключает Малдер.