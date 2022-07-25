Сегодня следователи России отмечают профессиональный праздник
День сотрудника органов следствия РФ учрежден 27 августа 2013 года постановлением российского Правительства №741. Дата выбрана не случайно: 25 июля 1713 г Петр I издал указ "О создании следственной канцелярии гвардии майора М. И. Волконского".
Следственная канцелярия Волконского была первым государственным органом России, который подчинялся главе государства и был наделен полномочиями для проведения предварительного следствия.
До середины 19 века преступления расследовали разные учреждения: сыскной приказ, полицмейстерская канцелярия, нижние земские суды. Эффективность работы этих органов была мизерной, а вот коррупция увеличилась.
В 1680 г после судебной реформы Александр II попробовал перестроить систему предварительного следствия: было решено убрать следственные органы из состава полиции и отдать их в ведение судов.
После 1917 г почти во всех правоохранительных органах возникли следственные подразделения.
В 1929 г расследовать преступления стали в следственном отделе Прокуратуры РСФСР. Военные следователи теперь подчинялись военной прокуратуре.
В 1939/38 годах следственные отделы появились в органах госбезопасности и милиции, которые подчинялись тогда НКВД СССР.
15 января 2011 г был принят ФЗ "О Следственном комитете РФ", документ указывал на то, что руководить новым органом уполномочен Президент России.
В составе следственного управления сегодня работают 14 следственных отделов, среди них 9 межрайонных и 5 отделов, расследующих особо важные дела.
Опубликовано: Храмова Оксана
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