Сегодня следователи России отмечают профессиональный праздник

День сотрудника органов следствия РФ учрежден 27 августа 2013 года постановлением российского Правительства №741. Дата выбрана не случайно: 25 июля 1713 г Петр I издал указ "О создании следственной канцелярии гвардии майора М. И. Волконского".

Следственная канцелярия Волконского была первым государственным органом России, который подчинялся главе государства и был наделен полномочиями для проведения предварительного следствия.

До середины 19 века преступления расследовали разные учреждения: сыскной приказ, полицмейстерская канцелярия, нижние земские суды. Эффективность работы этих органов была мизерной, а вот коррупция увеличилась.

В 1680 г после судебной реформы Александр II попробовал перестроить систему предварительного следствия: было решено убрать следственные органы из состава полиции и отдать их в ведение судов.

После 1917 г почти во всех правоохранительных органах возникли следственные подразделения.

В 1929 г расследовать преступления стали в следственном отделе Прокуратуры РСФСР. Военные следователи теперь подчинялись военной прокуратуре.

В 1939/38 годах следственные отделы появились в органах госбезопасности и милиции, которые подчинялись тогда НКВД СССР.

15 января 2011 г был принят ФЗ "О Следственном комитете РФ", документ указывал на то, что руководить новым органом уполномочен Президент России.

В составе следственного управления сегодня работают 14 следственных отделов, среди них 9 межрайонных и 5 отделов, расследующих особо важные дела.