Россия снова сокращает поставки газа в Европу, вызвав переполох на рынке

Всего через несколько дней с момента восстановления поставок газа в Европу после планового ремонта «Северного потока» Россия снова ограничивает поток энергоносителя. Это встряхнуло европейский энергетический рынок.

С 27 июля поставки российского газа в Германию будут сокращены на 20%. Такую информацию обнародовал «Газпром».

Причиной сокращения в компании назвали необходимость технического обслуживания еще одной турбины, которая после проведения работ будет выведена из эксплуатации.

После 10-дневного ремонта, завершившегося 21 июля, в Евросоюз поступало примерно 40% от прежнего объема газа. Это же количество подавалось и до ремонта.

Ориентировочные европейские цены на газ подскочили на 12% на новостях. Европа живет в условиях самого серьезного энергетического кризиса за последние десятилетия.

Правительства стараются заполнить газовые хранилища перед наступлением зимы. На фоне последних событий усиливаются опасения по поводу возможной рецессии и повысив риск нормирования газа в холодные месяцы.

Президент Владимир Путин на прошлой неделе предупредил, что потоки Nord Stream могут упасть еще больше, если не будет решен спор по поводу его турбин, которые помогают перекачивать газ по сети.

Агрегаты производства Siemens Energy AG должны отправляться в Канаду на техническое обслуживание, а задержки, связанные с санкциями, ставят под угрозу их своевременное возвращение.