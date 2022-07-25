Кадыров призвал украинцев пинком под зад вышвырнуть из страны ее продажное руководство

Лидер Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram комментарий о спецоперации в Украине. В нем он угрожал эскалацией конфликта и призвал украинцев к бунту против власти в Киеве.

Кадыров сказал, что Европа пытается заставить Россию перейти от спецоперации к "полномасштабной войне".

"Европа своими заявлениями и военной поддержкой преследует конкретную цель — заставить Россию перейти от спецоперации к полномасштабной войне со всеми видами оружия по всему фронту. Нужно ли это украинской нации?" - написал Глава Чеченской Республики.

Он подчеркнул, что в таком сценарии для россиян нет ничего страшного, так как на протяжении веков Россия вела множество войн и, по его мнению, всегда была "готова к любой войне".

Кадыров также предложил, который позволит избежать объявления войны Россией. Он призывал украинцев восстать против правительства своей страны.

"Чтобы избежать объявления войны Россией, украинский народ должен снять с ушей зеленскую лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы Киева и пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство, которое не копает окопы, а только подначивает весь народ на "героическую" смерть", - добавил Кадыров.