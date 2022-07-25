Диетолог Саманта Бош назвала лучшие способы похудения с возрастом
Для человека особенно опасен вицсеральный жир. Он скапливается в области живота и вокруг жизненно важных органов, повышая нагрузку на них. Но есть несколько пищевых привычек, позволяющих избавиться от этого жира.
С годами количество висцерального жира увеличивается. Но сочетание упражнений со здоровым питанием помогает решить эту проблему.
С возрастом необходимо уменьшать потребление сахара. Особенно быстро брюшной жир откладывается при употреблении сладких напитков.
Желательно отслеживать калории, потребленные в течение дня. Очень часто люди недооценивают реальную калорийность своего питания.
Стоит сделать выбор в пользу цельнозерновых продуктов, отказавшись от белого хлеба и рафинированных углеводов.
Большую часть калорий нужно потреблять в течение дня, а не в вечернее время. В этом случае инсулин работает более эффективно, калории превращаются в энергию, а не в жир.
Из сладостей лучше всего выбирать темный шоколад. Содержит определенный тип антиоксидантов, которые предотвращают набор лишнего веса и снижают уровень сахара в крови.
Но для этого нужен такой сорт шоколада, который содержит как минимум 70% какао. Чрезмерно увлекаться таким продуктом тоже не стоит.
Опубликовано: Светлана Репина
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