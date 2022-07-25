Диетолог Саманта Бош назвала лучшие способы похудения с возрастом

Для человека особенно опасен вицсеральный жир. Он скапливается в области живота и вокруг жизненно важных органов, повышая нагрузку на них. Но есть несколько пищевых привычек, позволяющих избавиться от этого жира.

С годами количество висцерального жира увеличивается. Но сочетание упражнений со здоровым питанием помогает решить эту проблему.

С возрастом необходимо уменьшать потребление сахара. Особенно быстро брюшной жир откладывается при употреблении сладких напитков.

Желательно отслеживать калории, потребленные в течение дня. Очень часто люди недооценивают реальную калорийность своего питания.

Стоит сделать выбор в пользу цельнозерновых продуктов, отказавшись от белого хлеба и рафинированных углеводов.

Большую часть калорий нужно потреблять в течение дня, а не в вечернее время. В этом случае инсулин работает более эффективно, калории превращаются в энергию, а не в жир.

Из сладостей лучше всего выбирать темный шоколад. Содержит определенный тип антиоксидантов, которые предотвращают набор лишнего веса и снижают уровень сахара в крови.

Но для этого нужен такой сорт шоколада, который содержит как минимум 70% какао. Чрезмерно увлекаться таким продуктом тоже не стоит.