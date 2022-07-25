Гниют завязи кабачков: основные причины, способы защиты

Вот наступает пора, когда можно наслаждаться сочными и вкусными кабачками, но завязи гниют. Как можно справиться с данной ситуацией?

По итогу на кустах появляется много листьев, а собирать урожай попросту не из чего. И если для одних эта проблема возникает впервые, то для других это давний вопрос, который просто решается.

И кстати без применения химии и фунгицидов. Вот основные причины почему могут гнить завязи у кабачков:

Плохая погода

Дождливая погода, сильные порывы ветра - это все то, что культура не любит, поэтому в такте периоды ее не следует оставлять без присмотра. При сильных температурных перепадах тоже есть большой процент не получить плоды, особенно если:

ночью − 10−15 ℃;

днем около 30 ℃.

К сожалению, погода это не то, что можно исправить, но можно сделать комфортные условия. К примеру, носью можно накрывать кабачки с помощью дуг и пленки.

Нехватка питательных веществ

Для профилактики нужно обязательно срезать нижние листья, т.к. они больше других потребляют питательные компоненты. Лучше всего перед посадкой кабачком лучше удобрять грядку, чтобы на огороде было достаточное количество полезных веществ.

При дифиците, что может стать хорошим помощником? Для цветения завязи может помочь кальций, йод и бор. Как понять, чего именно не хватает культуре:

если спелые плоды имею извилистую форму, то листья нужно обрабатывать средством «Ультрамаг кальций», «талия» − признак нехватки кальция.

при нехватке хлора, нет молодых листочков, мало бутонов, некрасивые плоды – явная нехватка бора, которая лечится «Ультрамаг бор» или с помощью борной кислоты.

В жару завязь тоже может гнить. Чтобы это предотвратить, нужно опрыскивать листья йодовым раствором.