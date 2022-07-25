Москву опять залило дождем: водители выбирались из затопленных машин через люки

Больше других от ливня пострадали восточные районы столицы. В соцсетях можно видеть ролики с водопадами, льющимися с мостов, улицы в потоках воды, залитые по крышу автомобили.

Что происходило в Москве несколько часов назад

Поплыло Шоссе энтузиастов, ливневки не смогли управиться с мощными потоки воды.

Настоящий водопад образовался под эстакадой у метро "Ботанический сад", сверху низвергались бурные водные реки.

На улице Рабочей весь тоннель заполнен дождевым потоком, из-за этого многие машины ушли под воду до самой крыши.

Владельцы авто вынуждены были выбираться наружу через люки над головой.

Таксист Андрей:

"...ехали по проспекту Мира, по переулку, там прямо бордюры скрылись под воду, там яма у нас такая есть и постоянно вода собирается, машины немножко плыли"

Таксист Юрий:

"Я буквально плыву, потому что тут бордюры, гранит, плитка, они создают корыто, и в этом корыте вода стоит прямо так, себя прекрасно чувствует"&

Из прогнозов синоптиков следует: ливневые дожди в Москве еще будут повторяться на фоне сохранения жаркой погоды.