Стало известно имя победительницы конкурса «Мисс Россия-2022»

За корону самой красивой девушки страны боролись 150 человек, но лучшей названа Анна Линникова из Оренбурга.

Как сообщает СтарХит со ссылкой на организаторов конкурса «Мисс России», в борьбу за право называться самой красивой девушкой страны включились более 150 тысяч россиянок, но до финала дошли только 25 из них.

На протяжении нескольких месяцев каждая из участниц доказывала, что она достойна быть обладательницей такого титула.

Красавицы выходили на сцену в праздничных нарядах и в купальниках. Девушки соревновались в дефиле, отвечали на многочисленные, в том числе и каверзные, вопросы членов жюри, демонстрировали свои таланты.

В итоге корона победительницы досталась Анне Линниковой из Оренбурга, сообщает СтарХит.

Второй вице-мисс названа Дарья Немаева из Хабаровского края, а звание первой вице-мисс досталось представительнице Чувашии Аннеа Будаевой.