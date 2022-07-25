Причину изменения климата установила женщина-ученый в 1856 году

Американка Юнис Фут, занимавшаяся наукой, в 1856 году задокументировала причину явления, которую сегодня называют изменением климата.

В своей научной статье она впервые объяснила способность углекислого газа поглощать тепло – движущую силу глобального потепления.

Углекислый газ образуется при сжигании различного топлива. При нагревании поверхности Земли тепло не излучается в космос, а разогревает атмосферу.

Помимо углекислого газа, тепло поглощают метан и атмосферный водяной пар. Они удерживают тепло в атмосфере Земли, излучают его обратно на поверхность.

Фут сделала вывод том, что если бы воздух смешался с более высокой долей углекислого газа, чем в настоящее время, это привело бы к повышению температуры.

Через несколько лет, в 1861 году, известный ирландский ученый Джон Тиндалл также измерил поглощение тепла углекислым газом.

Тиндалл также признал возможное воздействие на климат, заявив, что каждое изменение водяного пара или углекислого газа должно вызывать изменение климата.

Первая количественная оценка изменения климата, вызванного углекислым газом, была сделана в 1896 году шведским ученым Сванте Аррениусом.