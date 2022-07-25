В США считают, что план по ограничению цен на российскую нефть может сработать

Специальный координатор по международным энергетическим вопросам президента Байдена Амос Хохштейн заявил, что до заключения соглашения по ограничению цен на российскую нефть еще далеко, но план может сработать.

Он признал, что энтузиазм Индии и Китая по этому вопросу ограничен. При этом он уточнил, что России придется продолжать добычу нефти даже при ограничении цен, поскольку ее экономика строится на энергоносителях.

Хохштейн отметил, что Россия уже сейчас продает свою нефть со значительными скидками. Это единственный способ реализовать энергоносители в нынешних условиях.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила в пятницу, что Москва не планирует поставлять сырую нефть в страны, которые решили установить предельные цены на свой экспорт. Она отметила, что Россия перенаправит нефть в страны, которые готовы сотрудничать с ней.

Хохштейн сказал, что США еще предстоит определиться с особенностями структуры глобального ценового предела. Соглашения по этому вопросу пока нет.

Критики данной стратегии по-прежнему скептически относятся к ее эффективности, отчасти потому, что Вашингтон еще не получил никаких обязательств от крупнейших мировых покупателей, Индии и Китая.

Они по-прежнему опасаются разрыва своих долгосрочных отношений с Москвой. С начала российско-украинского конфликта Китай почти удвоил свой импорт из России до 1 миллиона баррелей в день, в то время как импорт российской нефти в Индию вырос в 24 раза до 600 000 баррелей в день.

Хохштейн убежден, что экономическая сторона плана возьмет верх, утверждая, что каждая страна хочет платить как можно более низкую цену.