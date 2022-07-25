В Южной Африке нашли два способа решить проблему с нехваткой электроэнергии
Южная Африка планирует решить проблему хронической нехватки электроэнергии, облегчив частным компаниям строительство электростанций и заплатив домохозяйствам и предприятиям за производство электроэнергии с помощью солнечных батарей.
Энергетический кризис продолжается в стране уже 14 лет. На прошлой неделе закончились пятинедельные перебои в подаче электроэнергии. В 2008 году энергосистема практически полностью обрушилась.
Президент ЮАР Сирил Рамофоса заявил, что сейчас нужно открыть шлюзы для частных инвестиций в новые генерирующие мощности.
В энергосистеме ЮАР несколько проблем. Первая – долг национальной электроэнергетической компании Eskom Holdings SOC Ltd. в 24млрд долларов.
Вторая сложность – это старые и плохо обслуживаемые угольные электростанции. В такой ситуации страна хочет задействовать возобновляемые источники энергии.
По словам президента, помимо получения энергии из частных источников, правительство также хочет решить некоторые проблемы, с которыми сталкивается Eskom, например, необходимость ремонта сломанных устройств.
Планируется разрешить Eskom покупать излишки электроэнергии у частных производителей и внедрить программу стимулирования эффективного использования электроэнергии для снижения спроса.
Рамафоса также потребовал увеличить набор квалифицированных рабочих в Eskom и бороться с саботажем и кражами на коммунальном предприятии.
Опубликовано: Светлана Репина
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