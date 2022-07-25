Илон Маск утверждает, что у него не было романа с женой Сергея Брина

Илон Маск опроверг сообщения о его романе с бывшей женой соучредителя Google Сергея Брина, а также ссору с ним самим.

Комментируя публикацию в The Wall Street Journal, Илон Маск написал в Твиттере, что все это неправда.

Он также отметил, что дружит с Сергеем Брином и прошлой ночью был с ним на вечеринке. Николь он якобы видел дважды за три года, причем всегда в компании других людей.

Еще в одном твите Маск написал, что все статьи о нем ничего не значат. Он сказал, что очень много работает, поэтому на махинации у него просто не остается времени.

Илон Маск раскритиковал The Wall Street Journal. По его словам, издание должно соответствовать высоким стандартам журналистики, но работает, как таблоид.

По мнению Маска, WSJ должен публиковать истории, которые действительно важны для их читателей и имеют прочную фактическую основу, а не случайные слухи от третьих лиц.

В январе Сергей Брин подал на развод с женой, объяснив это наличием непримиримых разногласий.

Сообщение журнала появилось после других откровений о личной жизни Маска. В начале июля Insider сообщил, что в прошлом году у Маска родились близнецы от одного из его топ-менеджеров Шивон Зилис.