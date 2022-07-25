Как хвост виляет собакой: у этого движения множество разных эмоциональных оттенков
Обычно с помощью хвоста собаки приветствуют людей или выражают им свое признание.
Еще существует мнение, что когда собака виляет хвостом, она улыбается. Но у этой "улыбки" есть много разных нюансов.
Проведенный китайскими исследователями эксперимент с десятью биглями показал интересные результаты.
В течение трех дней собаки встречались с ранее незнакомыми людьми. Весь процесс встреч фиксировался на 3D-камеры.
В ходе исследования была проанализирована 21 тысяча виляний, в том числе скорость и направление движения хвоста.
После окончания эксперимента ученые пришли к интересным выводам: в разные дни при встрече с людьми собаки виляли по-разному.
В первый день при встрече с чужаками их хвосты двигались преимущественно влево, а к окончанию третьего дня - вправо.
Дело в том, что при первом знакомстве с человеком собака как бы одаривает его "дежурной улыбкой" и виляет хвостом влево, это всего лишь жест вежливости.
А при более близких отношениях пес начинает вилять хвостом вправо, чем выражает свое полное признание и доверие.
Ученые говорят, что такое поведение связано с работой разных полушарий мозга. Левое полушарие обрабатывает положительные эмоции, поэтому хвост движется вправо.
А вот стиль и ритм движений хвоста у всех собак индивидуальный, как человеческая походка. Интересно, что привычки у самок гораздо устойчивее, чем у самцов.
Опубликовано: Наталья Павлова
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