TMZ: американский актёр Пол Сорвино скончался на 84-м году жизни
Американский актёр сицилийского происхождения Пол Сорвино, снявшийся более чем в 120 фильмах, умер в возрасти 83 лет.
В понедельник, 25 июля 2022 года, американский онлайн-таблоид TMZ сообщил о смерти восьмидесятитрёхлетнего актёра Пола Энтони Сорвино, которая наступила по естественным причинам.
Пол Сорвино запомнился зрителям по своим ролям в фильмах «Славные парни», «Никсон», «Взрыватель» и других кинокартинах, а также имеет множество наград и номинаций в престижных кинопремиях.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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