TMZ: американский актёр Пол Сорвино скончался на 84-м году жизни

Американский актёр сицилийского происхождения Пол Сорвино, снявшийся более чем в 120 фильмах, умер в возрасти 83 лет.

В понедельник, 25 июля 2022 года, американский онлайн-таблоид TMZ сообщил о смерти восьмидесятитрёхлетнего актёра Пола Энтони Сорвино, которая наступила по естественным причинам.

Пол Сорвино запомнился зрителям по своим ролям в фильмах «Славные парни», «Никсон», «Взрыватель» и других кинокартинах, а также имеет множество наград и номинаций в престижных кинопремиях.