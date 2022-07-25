Нашествие медуз угрожает туризму в Израиле
У побережья Израиля появились целые стаи медуз. Эту ситуацию ученые связывают с изменениями климата, а сама страна несет убытки.
Купающимся туристам пришлось покинуть Средиземное море, поскольку медузы – достаточно опасные существа.
Местные власти говорят, что беспозвоночные жалят людей. Из-за потерянного туризма страна потеряет порядка 10 млн долларов.
Но и это еще не все. Медузы засоряют опреснительные установки, промышленные рыболовные сети, что также создает определенные сложности и увеличивает расходы.
Морской рейнджер из Управления природы и парков Израиля Гай лавина говорит, что из-за изменений климата вода постепенно теплеет, а количество медуз увеличивается.
Медузы, которые процветают при более высоких температурах, конкурируют за пищу и среду обитания с другими морскими обитателями.
По данным Израильского общества экологии и наук об окружающей среде (ISEES), чрезмерный вылов рыбы помог склонить это соперничество в их пользу.
Такая же ситуация складывается в Суэцком канале, по которому инвазивные виды перемещаются из Красного моря в Средиземное. Сейчас там обитает 17 видов медуз.
Опубликовано: Светлана Репина
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