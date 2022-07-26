Госдепартамент США одобрил продажу Японии ракет AIM-120
Представители Пентагона заявили об одобрении Госдепом США сделки о продаже Японии «американского таран».
25 июля пресс-служба Министерства обороны Соединённых Штатов сообщила о том, что Государственный департамент дал разрешение на возможную продажу Японии ракет класса «воздух-воздух» AIM-120.
Сотрудники Пентагона уточнили, что документы купли-продажи ста пятидесяти американских ракет Японией будут переданы конгрессу США для дальнейшего рассмотрения допустимости совершения сделки.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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