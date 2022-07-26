Госдепартамент США одобрил продажу Японии ракет AIM-120

Представители Пентагона заявили об одобрении Госдепом США сделки о продаже Японии «американского таран».

25 июля пресс-служба Министерства обороны Соединённых Штатов сообщила о том, что Государственный департамент дал разрешение на возможную продажу Японии ракет класса «воздух-воздух» AIM-120.

Сотрудники Пентагона уточнили, что документы купли-продажи ста пятидесяти американских ракет Японией будут переданы конгрессу США для дальнейшего рассмотрения допустимости совершения сделки.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 