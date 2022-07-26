Байден: экономика США не войдёт в состояние рецессии

Джо Байден верит, что американская экономика не окажется в состоянии рецессии.

Во вторник американский президент Джозеф Байден публично признал, что в США ожидается снижение экономических показателей, однако оно будет незначительным ввиду низкого уровня безработицы в стране. Также Байден заверил, что экономика Соединённых Штатов не войдёт в состояние рецессии.

По словам Байдена, он искренне надеется, что в недалёком будущем экономические процессы в Штатах перейдут от замедленного роста к ускоренному.