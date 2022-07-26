Стоматолог Донна Уэллс назвала самые большие ошибки при чистке зубов

Процедура чистки зубов влияет не только на полость рта, но и на здоровье человека в целом. Стоматолог Донна Уэллс назвала самые типичные ошибки, которые люди совершают во время этого ритуала.

Самая распространенная ошибка – слишком усердная чистка зубов. Это может привести к повреждению десен и обернуться серьезными проблемами, включая потерю костной массы.

Неправильная техника чистки тоже вредит зубам. Щетка должна располагаться под углом 45 градусов так, чтобы половина щетинок была на деснах.

Стоматолог не рекомендует пользоваться зубными щетками со средней или жесткой щетиной. Лучше выбрать вариант с мягкими щетинками, соответствующий размерам рта.

Чистке зубов необходимо уделять не меньше двух минут за один раз. Повторять процедуру дважды в день обязательно, иначе на зубах будет скапливаться налет.

Зубную пасту подбирают с учетом индивидуальных особенностей. Например, есть специальные продукты для чувствительных десен или для зубов с повышенным риском кариеса.

Зубные промежутки необходимо чистить нитью как минимум раз в день. Это предотвращает рост бактерий между зубами и разрушение эмали.

Еще одна большая ошибка – игнорировать регулярные стоматологические осмотры. Их нужно проходить дважды в год.