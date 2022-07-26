Euroclear заработал 110 млн евро из-за санкций Запада против России
Euroclear смогли заработать 110 миллионов евро из-за антироссийских санкций США и стран Европы.
Пресс-служба организации Euroclear уведомляет, что на состояние июля 2022 года компания смогла заработать 72 миллиона евро из-за санкций коллективного Запада против России, поскольку в распоряжении Euroclear оказались заблокированные российские ценные бумаги.
Согласно процедуре Euroclear, организация инвестировала российские средства, получив из них суммарную прибыль в размере 110 миллионов евро, которая ещё может вырасти.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова пригрозила Зеленскому ядерной катастрофой
Агрономы рассказали, чем обрабатывать плодовые деревья в июле от вредителей и болезней
Лукашенко издал указ о повышении трудовых пенсий в Беларуси с 1 августа
Зеленский: глава ГУР Украины Буданов назначен лидером разведки при президенте
Sun: британский спецназ обучал украинских солдат, чтобы они могли вернуть Змеиный