Euroclear заработал 110 млн евро из-за санкций Запада против России

Euroclear смогли заработать 110 миллионов евро из-за антироссийских санкций США и стран Европы.

Пресс-служба организации Euroclear уведомляет, что на состояние июля 2022 года компания смогла заработать 72 миллиона евро из-за санкций коллективного Запада против России, поскольку в распоряжении Euroclear оказались заблокированные российские ценные бумаги.

Согласно процедуре Euroclear, организация инвестировала российские средства, получив из них суммарную прибыль в размере 110 миллионов евро, которая ещё может вырасти.