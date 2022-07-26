Euroclear заработал 110 млн евро из-за санкций Запада против России

Euroclear смогли заработать 110 миллионов евро из-за антироссийских санкций США и стран Европы.

Пресс-служба организации Euroclear уведомляет, что на состояние июля 2022 года компания смогла заработать 72 миллиона евро из-за санкций коллективного Запада против России, поскольку в распоряжении Euroclear оказались заблокированные российские ценные бумаги.

Согласно процедуре Euroclear, организация инвестировала российские средства, получив из них суммарную прибыль в размере 110 миллионов евро, которая ещё может вырасти.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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