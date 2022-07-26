Агрономы рассказали, чем обрабатывать плодовые деревья в июле от вредителей и болезней

Летом плодовые деревья нередко атакуют вредители и различные заболевания. Лучшим способом борьбы с ними являются профилактические меры.

Один из самых опасных вредителей – плодожорка. Ее гусеницы активно поедают плоды. Чтобы избежать поражения, нужно регулярно убирать опавшие яблоки и груши из-под дерева, а также проводить обработку Битоксибациллином.

Тлю уничтожают при помощи ловушек или собирают вручную. Бороться с ней помогают биологические препараты, например, Фитоверм.

Еще один вредитель – плодовый падальщик. Лучше обработать деревья еще до цветения, но если насекомое все же обнаружилось на них, придется воспользоваться пестицидами.

Подкормки дают деревьям определенный иммунитет, но не всегда защищают от болезней полностью.

На яблоне и груше может проявиться листовая пятнистость. Это грибковое заболеванием, при котором нужно удалять все пораженные части растения и обрабатывать деревья специальными препаратами.

Парша – это болезнь, при которой деревья сбрасывают плоды и листья. От нее помогают препараты с медью, например, раствор медного купороса.

Плодовая гниль быстро уничтожает урожай. Бороться с ней можно раствором из 10 мл йода и 10 л воды, который используют для опрыскивания.