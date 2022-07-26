Кадыров прокомментировал прошедший в Праге форум свободных народов России
Глава Чечни Рамзан Кадыров иронично предложил добавить на карту Декларации «псевдолибералов» о деколонизации РФ Нарнию, Изумрудный город и Зазеркалье.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале высказал своё мнение о прошедшем в понедельник, 25 июля 2022 года, в столице Чехии форуме свободных народов России, где русофобы подписали Декларацию о деколонизации РФ, согласно которой на политической карте мира вместо России должны появиться 34 новые страны.
Кадыров высмеял составленный «псевдолибералами» список стран и предложил добавить к Лапландии и «СоедЕнённым» Штатам Сибири ряд вымышленных государств из литературных произведений.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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