Туристы часто недооценивают национальные блюда Турции, и совсем напрасно
Местная кухня отличается очень разнообразной и вкусной едой, о которой не пишут в путеводителях.
Внимание посетителей турецких отелей редко привлекает чечевичный суп мерджимек странного оранжевого цвета.
Между тем он очень полезен для пищеварения, и попробовать его однозначно нужно.
Десерт манная халва относится к восточным сладостям, которую очень любил первый турецкий президент Ататюрк.
Блюдо подают теплым: нижний слой состоит из шарика мороженого, затем идет что-то наподобие манной каши со сладким сиропом, а сверху ее посыпают фисташками - это вкусно и оригинально.
Менемен, или томатный омлет, считается основой турецкого завтрака.
Он готовится из очень спелых помидоров, яиц, тягучего сливочного сыра, сочного перца, лука и специй.
Еще одно вкусное национальное блюдо - лахмаджун, или попросту тонкая мясная лепешка, которая готовится в печке на дровах из жареного фарша с пряностями, лука и томатной пасты.
Ее сбрызгивают лимонным соком, поверх кладут нарезанные помидоры, лук и капусту, сворачивают и с аппетитом едят, запивая айраном.
Есть у турок еще одно интересное блюдо, с помощью которого они подшучивают над доверчивыми туристами.
Это чи кёфте. Обычно возле него ироничные турки ставят табличку "сырой фарш", что вызывает шок у отдыхающих.
На самом деле чи кёфте - маленькие охлажденные котлеты из измельченного булгура со специями.
Перед употреблением их сбрызгивают лимонным соком и едят вместе с листьями свежего салата, пастой из острого перца и гранатовым соусом.
Опубликовано: Наталья Павлова
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