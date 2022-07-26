Огородники объяснили, почему нужно посадить фенхель на своем участке
Фенхель – это разновидность зонтичных растений с необычным вкусом и анисовым ароматом. Есть еще овощной фенхель с толстым и сочным стволом.
Это многолетнее растение, которое собирают в середине осени. Лечебные свойства фенхеля были известны людям еще в древности.
Настой фенхеля или чай из него дают грудничкам от колик. Взрослым он помогает улучшить пищеварение, справиться с гастритом и чрезмерным газообразованием.
Фенхель содержит множество полезных соединений и витаминов, благотворно влияет на здоровье, укрепляет его.
Листья фенхеля широко используются в кулинарии, кочанчики тоже можно добавлять в различные блюда. Например, листья употребляют в свежем или сушеном виде, кочанчики тушат, жарят, запекают.
Для нормального роста фенхелю нужно достаточное количество света, но он плохо переносит жару. Необходим и регулярный полив.
Лучше всего культура растет в рыхлом и питательном грунте с нейтральной кислотностью. Его можно подкармливать фосфорными и калийными препаратами, куриным пометом или навозом.
Фенхель хорошо растет рядом с огурцами, капустой, картофелем. Он начинает прорастать уже через несколько дней после посадки.
Опубликовано: Светлана Репина
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